Burak Yılmaz'a sevgisini göstermek isteyen Fransızlar izdiham çıkardı!

Son haftalarda takımını sırtlayan ve liderliği üstlenen tecrübeli golcü kahramanlar gibi karşılandı. Burak da coşkulu tezahüratlara korna çalarak karşılık verdi, taraftar coştu.

Lille taraftarları Burak Yılmaz'ı gözbebeği yaptı. Son haftalarda takımı sırtlayan tecrübeli golcü, Fransızların adeta sevgilisi oldu. Şampiyonluk yolundaki takımını Lens deplasmanında moral vermek için tesise destek vermeye giden taraftar, Burak'ı görünce çığlıklar attı.

Burak Yılmaz Lille tesislerine giriyor. pic.twitter.com/Q6zL5RrazQ — forma kültür (@formakultur) May 7, 2021

O DA KARŞILIK VERDİ

Kısa sürede taraftarla arasında özel bağ oluşturan Burak, kendisine yapılan coşkulu tezahüratlara korna çalarak destek verdi.

30 MAÇTA 15 GOL

Bu sezon Fransız ekibinde toplam 30 resmi karşılaşmaya çıkan Burak Yılmaz, 15 kez fileleri sarstı. Burak, 5 kez de gol pası verdi. Başarılı forvetin mukavelesi önümüzdeki sezonun sonunda bitiyor.