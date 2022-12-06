Burak Yılmaz Süper Lig'e mi dönüyor!

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen golcü futbolcu Burak Yılmaz son olarak Fransız ekibi Lille'den ayrılıp Fortuna Sittard'a transfer olmuştu.

Ligue 1'de gol kralı oldu

Fransız ekibi Lille'de Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'le birlikte gösterdikleri müthiş performansla PSG gibi bir dünya devinin önünde ligi bitirip şampiyon tamamladılar. Şampiyonluk sezonu sonrasında teknik direktör Galtier'le yollarını ayıran Lille'de düşüş başladı. Bu sezon ligde istenilen performansı gösteremeyen Lille'de ayrılıklar yaşanmaya başladı. 36 yaşındaki golcü Burak Yılmaz, sözleşmesi bitmesiyle birlikte Haziran ayında Fransız ekibi Lille'den ayrıldı.

Süper Lig ekibinden hamle

Kadrosundaki yıldızlarla ligimize renk katan Adana Demirspor için bir bomba transfer haberi daha geldi. Balotelli, Remy, Assombalonga ve Dzyuba gibi her zaman üst düzey golcülerle mücadele eden Adana ekibi yine Süper Ligi sallayacak bir transferin daha peşinde.

Geçtiğimiz haftalarda Artem Dzyuba ile yollarını ayıran Mavi Şimşekler en büyük eksikliğini forvet bölgesinde yaşıyor. Bu sezon topladığı 24 puanla ligde 3. sırada yer alan Güney ekibi, pek çok maçta Emre Akbaba’yı ileri uçta oynatmıştı. Mavi-Lacivertlilerin, Burak Yılmaz ile temasta olduğu iddiası aktarıldı.