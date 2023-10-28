Burak Yılmaz şokta! Beşiktaş revire döndü
Beşiktaş, Bodo/Glimt maçında sakatlanan Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sağlık durumları hakkında açıklama yaptı.
Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada iki yıldız oyuncusu Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sakatlandığını açıkladı.
İki oyuncunun şu an için tam olarak ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı duyurulmadı.
İşte siyah-beyazlıların açıklaması:
Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun özel bir hastanede yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley'in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir.
Arthur Masuaku ile Omar Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Takım revire döndü
Bu açıklamanın ardından Beşiktaş'ta sakat sayısı da 9'a çıktı.
İşte siyah-beyazlı takımda sakat olan oyuncular:
Tayyip Talha Sanuç / Stoper
Emrecan Uzunhan / Stoper
Eric Bailly / Stoper
Daniel Amartey / Stoper
Omar Colley / Stoper
Umut Meraş / Sol bek
Arthur Masuaku / Sol bek
Tayfur Bingöl / Sağ bek
Salih Uçan / Orta saha
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