Burak Yılmaz şokta! Beşiktaş revire döndü

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada iki yıldız oyuncusu Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sakatlandığını açıkladı.

İki oyuncunun şu an için tam olarak ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı duyurulmadı.

İşte siyah-beyazlıların açıklaması:

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku'nun özel bir hastanede yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley'in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir.

Arthur Masuaku ile Omar Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Takım revire döndü

Bu açıklamanın ardından Beşiktaş'ta sakat sayısı da 9'a çıktı.

İşte siyah-beyazlı takımda sakat olan oyuncular:

Tayyip Talha Sanuç / Stoper

Emrecan Uzunhan / Stoper

Eric Bailly / Stoper

Daniel Amartey / Stoper

Omar Colley / Stoper

Umut Meraş / Sol bek

Arthur Masuaku / Sol bek

Tayfur Bingöl / Sağ bek

Salih Uçan / Orta saha