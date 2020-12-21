Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı

Ligue 1'de kaydettiği 6 golle takımının en skorer ismi olan Burak Yılmaz, zirve mücadelesi niteliği taşıyan karşılaşmada centilmence davranışıyla bu kez fair-play golü attı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği sırada top, PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.

HAKEM TEŞEKKÜR EDİP KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Ancak Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.

Takımının ileri bölgede son anlarda bir şans bulması fırsatından feragat ederek, kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı alkış topladı.

PSG'Lİ OYUNCULAR TEBRİK ETTİ

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra çalan mücadelenin son düdüğünün ardından Paris Saint Germainli bazı oyuncular, saha içinde yanına giderek Burak'ı sergilediği davranıştan dolayı tebrik etti.

LILLE TARAFTARI DA ALKIŞLADI

Sosyal medyada bazı Fransız futbolseverler de bu hareketle ilgili paylaşımlar gerçekleştirdiler. Burak Yılmaz'ın yaptığı hareketi Lille taraftarları da alkışlarken, centilmenlik örneği olarak gösterdiler.

FRANSIZ BASINI GÖRMEZDEN GELMEDİ

Fransız basınında da futbolcunun hareketi yankılandı. So Foot internet sitesinde "Burak Yılmaz tacın el değiştirmesini sağlayarak fair play örneği gösterdi" ifadeleri kullanıldı.