Burak Yılmaz Fransa'da manşetlerde!

35 yaşındaki milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lyon deplasmanında 2-0 geriye düştükleri maçta Lille'i tek başına sırtladı ve 3-2'lik galibiyette 2 gol 1 asistle başrol oynadı.

Fransa basını da, milli yıldızımızın ortaya koyduğu muhteşem performansa övgüler yağdırdı.

Ülkenin ve dünyanın en önemli spor gazetelerinden L'Equipe manşetinde Burak Yılmaz'ın gol sevincine yer verirken "Türk forveti Burak Yılmaz'ın iki gol ve bir asisti sayesinde, Lille, Fransa şampiyonu unvanına doğru bir adım daha attı" ifadelerini kullandı.

Gazete Burak'ı maçın oyuncusu seçerken, Ligue 1'de haftanın en iyi 11'ine de aldı.

Uluslararası yayın yapan Fransız medya kuruluşlarından France 24, Lille'in Burak'ın performansıyla liderliğini koruduğunu dile getirirken "Konuk ekip 2-0 mağlup duruma düştü ama Burak Yılmaz olasılık dışı bir karşı atak ile takımını bitime dört hafta kala PSG'nin bir puan önüne taşıdı" dedi.

"Burak Yılmaz... Çılgın adam!"

France Football da Burak Yılmaz'a övgüler yağdıran Fransız medya kuruluşları arasında yerini aldı.

Ballon d'Or ödülünü de organize eden ünlü yayıncı, maçın adamı seçtiği Burak için şu ifadeleri kullandı:

"Burak Yılmaz... Çılgın adam! Türk için ne sezon oluyor! Ne oyuncu ama! Hırs ve enerji ile patlayan Burak Yılmaz maçı iki gol ve bir asistle tamamladı. Lille'i bu zor virajda tek başına taşıdı. İlk yarının sonlarındaki frikik golü herkesi uyandırdı. Lider, skorer, pasör ve bir ağabey. "Kral" Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten daha çok..."

"Lille'in gerçek kahramanı"

Ülkenin köklü gazetelerinden Le Figaro, Burak Yılmaz'ı "Lille'in gerçek kahramanı" olarak nitelendirirken, Türk yıldız için "Türk forvet maç boyunca adeta zehir saçtı. Hiç 35 yaşında gibi göstermedi. Muazzam bir frikikle takımını canlandıran isim oydu. Skoru 2-2'ye getiren David golünde asisti o yaptı. Ve Lille için bu tarihi maçta galibiyeti getiren golü de o attı. Ortaya koyduğu efor ve presiyle örnek teşkil etti, şüphe yok ki Lille'in patronu o." dedi.

Le Parisien ise "Yılmaz, PSG ile mesafeyi korudu" manşetiyle golcü futbolcunun Lille'i zafere taşıdığını sayfalarına taşıdı.

Ligue 1'de bitime dört hafta kala Lille 73 puanla lider, PSG 72 puanla ikinci, Monaco 71 puanla üçüncü, Lyon ise 67 puanla dördüncü sırada yer alıyor.