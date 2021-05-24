Burak Yılmaz attı, Lille şampiyon oldu!

10 sezon aradan sonra mutlu sona ulaşan Lille, tarihinde 5. şampiyonluğuna imza attı. 38. haftada Angers deplasmanında kazanması gerekn Christophe Galtier'in takımın bizim çocuklar ilk 11'de maça başladı. 2. golü atan Kral Burak Yılmaz sezonu 16 golle bitirdi.

Avrupa liglerinde şampiyonlar tek tek belli oluyor. Almanya'da Bayern Münih, İngiltere'de Manchester City ve İtalya'da İnter şampiyonluklarını daha önce ilan etmişti. La Liga'da ise düğüm dün son haftada çözüldü ve Atletico Madrid 7 yıl aradan sonra zafere uzandı...

Bu gece ise Fransa'nın şampiyonu belli oldu. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Ligue 1 ekibi, 38. haftada Angers deplasmanında 0-2 kazanarak tarihinin 5. şampiyonluğunu ilan etti.

Son haftaya 80 puanla lider giren Christopher Galtier'in takımı, 79 puanlı PSG'nin 1 puan önünde yer alıyordu. Aynı saatte başlayacak maçta 41 puanlı Brest'e konuk olacak olan Paris Saint-Germain de kazandı ama Lille kendi göbeğini kendi kesti.

10. dakikada Kanadalı forveti Jonathan David'le 1-0 öne geçen Lille, Stade Raymond-Kopa'da 45+1'de Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Ligue 1'de son 3 sezondur PSG şampiyon oluyordu. Fransız devi, son 8 sezonda 7 kez ipi önde göğüslerken, yalnızca 2016-17 sezonunda Falcao'lu kadrosuyla Monaco araya girebildi.

Lille ise bugüne kadar Ligue 1'de 1933, 1946, 1954 ve 2011'de olmak üzere 4 kez kupayı müzesine götürmüştü. 35 yaşındaki milli santrfor Burak Yılmaz'ın 28 maçta 16 gol, 5 asistlik müthiş bir skor katkısı sağladığı Lille, 10 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, dün düzenlediği basın toplantısında, Angers'e şampiyonluğu kazanmaya gittiklerini vurgulamıştı. Çok harika bir sezon geçirdiklerini ifade eden Galtier, PSG ile girdikleri rekabet sonunda şampiyonluğa ulaşmaları halinde bunun olağanüstü bir başarı olacağını belirtti.