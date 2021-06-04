Burak Sergen ile Nihan Ünsal evlendi

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Sağlığına kavuşan oyuncu dün, hastanede başından bir an olsun ayrılmayan nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu. Sergen’in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

"HEMEN NİKAHI KIYDIM"

Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, “Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan’ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik.” dedi.