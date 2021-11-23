Burak Özçivit'ten 'boşanma' haberlerine cevap!
Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evlilikleri hakkında çıkan bir dedikodu sosyal medyada gündem olmuştu. Instagram'da yayınladıkları 'kahvaltı pozu' ile 'boşanma' iddiasını yalanlayan ünlü çiftten yeni bir hamle geldi. Nişantaşı'nda görüntülenen ikiliden Özçivit açıklama da yaptı.
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' adlı dizinin setinde tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini 2017'de nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı 2019'da kucaklarına almıştı.
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Güzel oyuncunun 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisi ile ekranlara dönmesi nedeniyle dört yıllık evlilikte kriz yaşandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
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'AYRILIK' CEVABI!
Atv'de ekranlara gelen 'Kuruluş Osman' dizisinde başrolde yer alan Burak Özçivit, önceki gün eşi ve iki yaşındaki oğulları Karan'la birlikte Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
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El ele gezen oyuncu çift, mutluluk pozu verirken, geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan ve megazin gündemine bomba gibi düşen 'boşanma' haberlerine de yanıt vermiş oldu.
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