Burak Özçivit'in alenen hakeretten hapsi isteniyor

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Burak Özçivit, ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede Mehmet K., Turgay A., Atakan Ö. ve Okan Ş.’nin Beykoz Riva’da çekimleri yapılan ‘Kuruluş Osman’ isimli dizide set çalışanları olarak yer aldığı belirtildi.