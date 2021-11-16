Burak Özçivit'in alenen hakeretten hapsi isteniyor
Beykoz'da dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfrettiği iddia edilen Burak Özçivit hakkında 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan dört yıl bir ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ünlü oyuncu, önümüzdeki günlerde Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Burak Özçivit, ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede Mehmet K., Turgay A., Atakan Ö. ve Okan Ş.’nin Beykoz Riva’da çekimleri yapılan ‘Kuruluş Osman’ isimli dizide set çalışanları olarak yer aldığı belirtildi.
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Olay günü olan 8 Aralık 2020 tarihinde dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit’in, bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere küfür ve hakaret içerikli sözler söylediği kaydedildi.
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Müştekilerin tanık olarak gösterdiği kişilerin olayı doğruladıkları anlatılan iddianamede, şüpheli Burak Özçivit’in tanık olarak gösterdiği kişilerin ise olayın yaşanmadığını söylediği vurgulandı.
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"YETERLİ ŞÜPHE HASIL OLDU"
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