Burak Elmas: Bugün art niyetli bir hakem vardı!

Başkan Elmas, Nef Stadı'nda oynanan derbinin ardından basın toplantı odasında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, derbinin hakemi Halil Umut Meler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile ilgili eleştirilerini dile getirdi.

Göreve geldiklerinden bu yana yapıcı bir üslupla Türk sporunu içinde bulunduğu bataklıktan çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Elmas, "Sistemi düzeltme çabalarımız maalesef sistemin içindeki çürümüş zihniyet tarafından sürekli sorgulanıyor ve engellenmeye çalışılıyor. MHK ile ilgili uzun zamandır bir sistem değişikliği çabası içindeyiz. Bugün Nef Stadı'nda çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bu hakem yönetimini tahmin etmemize rağmen -çünkü bu hakemimizin burada bazı performansları vardı- iyi niyetli davranarak bir şans daha verelim dedik. Gördük ki son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatmaya çalışan, teknik direktörümüze ve oyuncularımıza kart veya kartlar vermek üzerine yoğun bir çaba sarf eden bir saha yönetimi vardı." diye konuştu.

"Bu konuşmayı yaparken çok üzgünüm." diyen Burak Elmas, "Sezon başından beri hakemler ve federasyon ile ilgili konuşmamak için çok direndim ama geldiğimiz noktada Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Yarın TFF'den randevu isteyerek gideceğim. Ayrıca bu toplantıda MHK Başkanı'nın da olmasını isteyeceğim. Ayrıca Halil Umut Meler'in maç raporunu da açıklamalarını isteyeceğim. Zaten bazı kulüplere el altından maç raporları veriliyor. Biz de Halil Umut Meler ve ekibinin bugünkü yönetiminin raporlarının açıklanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TFF'nin maçlara gelen üyeleriyle ilgili uyarıda bulunmak istediğini aktaran Elmas, "Bugün Nef Stadı'na gelen TFF yetkilisi, burada nasıl davranılacağını bilmeyen biriydi. Nasıl davranacağını bilmeyen federasyon üyelerini buraya göndermesinler. Onlara ev sahipliği yapmayacağız. Fenerbahçe'nin galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum ama Galatasaray'ın stadında kimse böyle şeyler yapamaz." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Elmas, "TFF yetkilisi tam olarak ne yaptı?" şeklindeki soru üzerine, "Haddini bilmedi diyelim. Yarın yüzlerine söyleyeceğim. TFF içerisinde mevcut düzenden rahatsız olmayan, mevcut düzenin de iyi bir düzen olduğunu düşünen üyeler var. Ben olduğum müddetçe bu tarz davranan üyelerin bu stada girmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağımın bilinmesini isterim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Geleceğe çok umutlu bakıyoruz, takımımıza güveniyoruz"

Burak Elmas, yeniden yapılanmaya gittikleri takımlarıyla ilgili umutlu olduklarını söyledi.

Genç bir takımları olduğunu aktaran Elmas, "Bu maç bir kayıp olabilir ama biz geleceğe çok umutlu bakıyoruz, takımımıza güveniyoruz. Hocamızla beraber bu işi başaracağız. Galatasaray, Türk futbolunda yeni bir devrimin öncüsü olacak." diye konuştu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopmadıklarını vurgulayan Elmas, şöyle devam etti:

"Bir mağlubiyet bizi bu yarıştan koparmaz. Çok genç, güvendiğimiz, yeni bir araya gelmiş, başarılı olacak bir takımımız var. Bu takım en az 5-6 sene beraber oynayacak. Yeni takviyelerle beraber ligde her zaman en tepeye oynayan hatta Avrupa'da da tepeye oynayan bir takım oluşturma amacımız var. Bu kadar uzun vizyonlu bu işlere bakan bir yönetim ve teknik heyetin tek maç üzerinden sezonu veya geleceği değerlendirmesi diğer bakış açısına benzer bir bakış olur. Bizim böyle bir bakış açımız yok. Biz Galatasaray'ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Hem Türk futbolunun geleceğini hem de Galatasaray'ın geleceğini ve üslubu değiştirmekte çok samimiyiz. Bunda ısrar edeceğiz. Benim en büyük korkum sistemin bizi engellemeye çalışması. Çünkü bu sistemden beslenen, bu sistemin parçası olan insanlar bu sistemin değişmesini istemiyor. Çamurdan beslenen arkadaşlar var. Biz bu sistemin parçası olmayacağız. Biz ya bu sistemi değiştireceğiz ya da bu sistem bizi yiyecek. Umarım bu sistemi değiştiren oluruz. Çünkü bu sistemde mevcut aktörlerin Türk futbolunu getirmiş oldukları yer hepimizce aşikar. Ortada rahatça dolaşıyor olmaları bile aslında ne kadar da bu konuda utanmadıklarının göstergesidir."

Burak Elmas, hakem Halil Umut Meler'in oyunlarını etkilediğini ileri sürerek, "Hakem, çok kötü, Galatasaray'ın saha ve seyirci avantajını kullanmasını engelleyici bir yorum sergiledi. Bunu da iyi niyetli yaptığını düşünmüyorum. Hakem hatası 1 veya 2 kez olur. Bunlar üst üste gelirse hatadan çıkıp bir projenin parçası haline geliyor. Bugün hocamızı sahadan atması, oyuncularımıza verdiği kartlar, verdiği ve vermediği kartlar ile faulleri herkes gördü. Biz oyunu hızlandırmaya çalışırken oyunu yavaşlattı. Tüm kararlar bizim oyunumuzu etkiledi." açıklamasını yaptı.

- "Diğer başkanları da federasyon ve MHK ile yapacağım toplantıya davet edeceğim"

Elmas, diğer Süper Lig kulüplerinin başkanlarını da TFF ve MHK ile yapacakları toplantıya davet edeceğini söyledi.

Kendileri için bir avantaj talep etmediklerini vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Diğer başkanları da federasyon ve MHK ile yapacağım toplantıya davet edeceğim. Hep birlikte gidelim. Çünkü bu tür kötü performanslar ve iyi niyetli olmayan hareketler Türk sporunun sorunu, beraber halledelim. Biz bir avantaj istemiyoruz. Gelsinler beraber konuşalım. Çünkü bunlar hepimize olan şeyler." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas, hataların sadece Galatasaray aleyhine yapılmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TFF'nin yönetiminden, kurullarından memnun olan kimse yok. Birtakım değişiklikler oldu ama taktikler de gidiyor. Bazen Galatasaray'a, bazen Fenerbahçe'ye her hafta birine birtakım şeyler yaparak kavga ortamını beslemeye çalışan insanlar var. Biz bu kavga ortamını besleyen insanlara kredi verip bunların güçlü olmasına izin vermeyeceğiz. Hepimiz sistemden sıkıntılıyız, bunları değiştireceğiz. Oyuncumuza verilecek cezanın pazarlığını benimle yapmaya kalkan kulüp başkanı oldu. Böyle bir sistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir çirkin, kirli sistemin içerisindeyiz. Bugünkü hakem performansı da sadece basit bir hakemin gününde olmaması değildir. Açıkçası evinde Galatasaray'ı ezmek, hızını kesmek, teknik direktörünü sahadan atmak bir oyunun parçası. Ancak bunu sadece Galatasaray'ı çekmek olayı basitleştirir. Her kulübe bunu dönem dönem yapıyorlar. Bütün kulüplerle bu sistemi onlara teslim etmeyeceğiz. Türk futbolunun bugüne kadar yaşadığı değer kaybının müsebbibi olanlar Türk futbolunun geleceğinde olmayacak."

- "Bundan sonra hiçbirini rahat bırakmayacağım"

Burak Elmas, Türk futboluna zarar verenlerin peşini bırakmayacağını söyledi.

Gizli kapılar arkasında pazarlık yapmayacaklarını aktaran Elmas, "Bundan sonra hiçbirini rahat bırakmayacağım. Bu sistemi bozmak isteyen aktörleri rahat bırakmayacağım. Hatalar ve kötülükler o kadar aleni yapılıyor ki bunlara verilecek cevabın da birlikte ve şeffaf verilmesi lazım. Biz gizli kapılar ardında yapılan pazarlıkların parçası olmayı kabul etmiyoruz. Kulüplerle beraber Türk futbolunu bu kirli oyunun aktörlerinden temizlemek istiyoruz. Bütün kulüplerle beraber savaşmamız lazım. Naklen yayının geldiği değer, Türk futbolundaki gelirlerin nereye geldiği ortada. Bu sistem içerisinde çok mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü sistemi de yöneten aktörlerin başarısızlığı da ortada." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Elmas, kişilerden ziyade sistemlerin değişmesi gerektiğini savunarak, "Bugün maçı yöneten hakemin muhakkak raporunun açık ve şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması lazım. Zaten istedikleri zaman istedikleri kulüp başkanına bu raporları servis ediyorlar. Benim yanımda federasyonun karşısında hakemle ilgili maç raporunu okuyan başkan oldu. Bu istenilen, istenildiği zaman yapılıyorsa bütün kamuoyu performansları görsün ama gelip de burada kötü niyetli, Galatasaray'ın yapmaya çalıştığı pozitif şeyleri zedelemek, Galatasaray'ı bir kavganın içine çekme çabasına da alet olmayacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İyi niyet çabalarımız kısa vadeli kötülüğü engellemiyor"

Türk futbolundaki kötü gidişin sorumlularının temizlenmesi gerektiğini belirten Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sistem üzerinde çalışıyoruz ama gördüğüm kadarıyla hani bizim bu sistemin düzelmesine yönelik iyi niyet çabalarımız kısa vadeli kötülüğü engellemiyor. Bizim bu giderken de tüm takımların hakkını eşit bir şekilde koruyan, şeffaf davranan aktörlere ihtiyacımız var. Bunların sorumlularının temizlenmesi lazım. İsimler değil altta da çalışan bir ekip var. Asıl başındakini değil aşağıdaki kötü niyetli aktörleri temizlemek lazım. Bunu da acil yapmak lazım. Bugün en çok üzüldüğüm de bizim iyi niyetli bir şekilde uğraştığımız, birlik, beraberlik ve spordaki sükunet projesinin böyle kötü niyetli bir yönetim sebebiyle biraz da olsa sekteye uğraması."

- "Sahaya yabancı madde atılmasını kabul etmiyorum"

Burak Elmas, derbide sahaya yabancı madde atan taraftarlarını da eleştirdi.

"Ne olursa olsun kendi stadımda sahaya yabancı madde atılmasını kabul etmiyorum." diyen Elmas, "Hiçbir taraftarın ne kadar iyi Galatasaraylı olursa olsun böyle bir hakkı yok. Galatasaray'ın stadında sahaya müdahale edilmez. Herkes bağırır, takımı destekler, protesto eder ama sahaya bir şey atma konusunu biz bunları aşmıştık. Gerekeni de yapacağız. Ben kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin hakemi hakkında açıklama yapmamalarına rağmen yönetiminden memnun olmadıklarını dile getiren Elmas, şunları kaydetti:

"Beşiktaş maçında da hakem performansından memnun değildim ama hakemin bizim performansımızı bugünkü kadar etkilediğini düşünmüyorum. Uzun vadede kazananların kısa vadedeki kayıplarda hareketleri, başarılarını belirler. Galatasaray her zaman ilk önce kendi içine bakar, kendi yaptığı hataları görür, onları düzeltir. Son derece başarılı bir kulübüz. Avrupa'nın tepesine kadar bu bakış açısıyla kendi içimizi eleştirerek, dışarıda düşman ve sorununu aramayarak hep doğruyu bulmuş bir camiayız. Kazanmadığımız zamanki hareketlerimiz bizi başarıya götüren davranış biçimidir. Bugünkü maç apayrı. Rakibimiz kazandı. Tebrik ediyorum ama Galatasaray'ın oyununa bugün müdahale edildi. Beşiktaş maçında o hatalar yapıldı ama böyle bir müdahale olduğunu düşünmüyorum."

Başkan Elmas, "Takımınızın 13 haftadaki performansından memnun musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "Takımımın, teknik heyetimin ve projemizin sonuna kadar arkasındayız. Biliyorsunuz ben teknik yorum yapmıyorum. O benim işim değil. Onu da eğer hocamız bir gün kasıtlı olarak saha kenarında tahrik edilmeyip burada konuşabilirse kendisine sorarsınız. O da size en güzel cevabı verir ama takımımızın, teknik direktörümüzün sonuna kadar arkasındayız. Projemizle ilgili de başında nasıl heyecanlıysak bugün de aynı şekilde heyecanlıyız." diyerek sözlerini tamamladı.