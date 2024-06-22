Bunun hesabını kim verecek?

A Milli Takımı'nın EURO 2024'te ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmişti.

Bugün ise Portekiz karşısında 3-0 mağlup olan Milli Takım, tur şansını son maça bıraktı.

Yenilgiden sonra futbolseverler, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet etti.

Sezonun başından bu yana kritik hatalar yapan, birçok kulübün yönetimlerini beğenmeyerek hedef aldığı Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop'a olan tepkiler büyüdü.

Sosyal medyada gündem oldu

TFF Başkanı Büyükekşi'nin, "Ailem devam etmemi istemiyor. Zamanı gelince bırakacağım. Koltuğa yapışmadım." demesi üzerine güçlenen protestolar sonucu Büyükekşi'nin bu maçtan sonra neler yapacağı da merakla bekleniyor.

Eski hakemlerden Ahmet Çakar da TFF ve Montella'ya sert tepki gösterdi.

Ahmet Çakar, "Bak Montella efendi, Bak Hamit Altıntop efendi, siz menajerlerin oyuncağı olmuşsunuz." dedi.

Hamit Altıntop'un futbol yönetimindeki deneyimini ve futbolcularla olan ilişkisini pozitif bulmayan, Türk futboluna zarar verebileceğini düşünen taraftarlar ise sosyal medyada çığ gibi büyüdü.

İşte Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop ve Montella'ya yönelik bazı eleştiriler: