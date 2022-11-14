Bulgular ABD’nin kampını gösteriyor!

Taksim'deki bombalı saldırının tüm ayrıntıları kısa zaman için de güvenlik kuvvetlerinin hummalı çalışması ile gün ışığına kavuştu. Gözaltındaki 46 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgusu devam ederken, patlamanın ardından yapılan operasyonun ayrıntıları da netleşiyor.

İstiklal Caddesini kana bulayan saldırının hemen ardından harekete geçen güvenlik kuvvetlerinin ilk anda bölgedeki güvenlik kameralarından PKK/PYD özel istihbarat elamanı olarak yetiştirildiğini ifadesinde söyleyen 1999 doğumlu Suriye uyruklu Albashır’ın kaçış yönünü tespit ettiler.

Bin 200 kameranın taramasıyla yapılan incelemede kadın teröristin geliş ve gidiş güzergahlarını belirleyen güvenlik kuvvetleri, Albashır’ın bir taksi ile Esenler’e kaçtığını tespit etti. Burada ilk olarak izini kaybettiren teröristin izi, ilk taşımayı yapan organizasyonun elemanının sorgulamasıyla elde edildi.

Eş zamanlı operasyon

Yapılan fiziki ve teknik istihbarat çalışmasının ardından 21 ayrı adrese operasyon yapan İstanbul Emniyeti TEM Şubesi ekipleri, gözaltına alınan isimlerden birinin teröristi Esenler’den başka bir adrese kaçırdığını belirledi. Küçükçekmece’deki bu adresi belirleyen güvenlik güçleri eş zamanlı yapılan operasyonlarda bombayı koyan kadın da dahil olmak üzere tüm organizasyonun üyeleri olduğu düşünülen 46 kişiyi gözaltına aldı.

İnternet kesintisi neden yapıldı?

Dün gece saat 03’e kadar süren bu operasyonlar için istihbarat birimlerinin operasyonların güvenliği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden BTK’dan sosyal medyanın engellenmesi talep etti. Amaç yapılan bu operasyonlara ilişkin terör organizasyonun ve bağlantılı diğer kişilere bilgi sızmasına engel olmaktı.

Dün gece Küçükçekmece’deki saklandığı adrese 02.50’de operasyon yapılan Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın terörist kıskıvrak yakalandı. TEM Şubesi yetkililerinden edinilen bilgilere göre kadın ile beraber çok miktarda para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Bu paraların, altınların, evde bulunan silahın hatta patlatılan Trinitrotoluen (TNT) bile kaynağının ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturduğu kampı işaret ettiğini öğrenildi.

Yaklaşık 4 ay önce Türkiye’ye girdiği tespit edilen kadın teröristin, Afrin üzerinden yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi. Albashır’ın Küçükçekmece’deki adreste bir kişi ile beraber 4 aydır kaldığı belirleyen emniyet yetkilileri, bu iki kişinin bir tekstil atölyesinde işçi gibi çalıştıklarını da bildirdiler. Ayrıca teröristlerin telefon yada sosyal medya ve haberleşme sistemlerini kullanmadıklarını da ifade eden istihbarat yetkilileri, saldırıya yönelik talimatları eve gelen örgüt mensupları aracılığıyla fiziki olarak aldıklarını söylediler. Emniyet yetkilileri, kadın teröristle evde kalan diğer kişinin halen arandığı da bildirildi.

6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin tüm ayrıntıların kaynağına kadar incelendiğini belirten emniyet yetkilileri, kadın teröristin irtibatları, organizasyonun irtibatları tüm görüşmelerin, planların bilindiğini de ifade ettiler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bilgisini verdiği gibi eylemi yapan kadının bu adresten Yunanistan’a kaçırılması üzerine planlamalar yapıldığına dikkat çeken emniyet yetkilileri, ancak burada da kadın teröristin infaz edilerek terör eyleminin tüm izlerinin silinmesinin amaçlandığını da söylediler.

ABD kamplarında eğitim aldı

Gözaltına alınan 46 kişinin sorgusu devam ederken, istihbarat birimleri patlayıcı ve evde bulunan malzemeler menşeyi detaylı şekilde araştırılıyor. Bu incelemede teröristin, organizasyonun ve patlayıcının kaynağının ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG’yi eğitmek için kurduğu akademiyi işaret ettiği ifade eliyor.

Ajans Haber - Ünsal Ergel