Bulgaristan'dan arama kurtarma ekipleri ülkeye giriş yaptı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7,7 büyüklüğündeki Deprem sonrası yurt içi ve yurt dışından yardımlar gelmeye devam ediyor.

Avrupa ülkeleri Türkiye'ye arama ve kurtarma ekiplerinin gönderimi konusunda hazır olduğunu açıklamıştı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı bugün yapmış olduğu açıklama sonrası ambulans, itfaiye ve arazi aracı olmak üzere 19 araç ile 59 kurtarma ekibini, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiğini açıkladı.

Bulgaristan'ın Plovdiv ilinden karayoluyla hareket eden ekip akşam saatleri üzerinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptığı bildirildi. Heyeti sınır kapısında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet karşıladı.