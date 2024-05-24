Bulgarlar mezuniyet balosu için Türkiye'yi tercih ediyor
Bulgaristan’da şölen havasında kutlanan ve gençlerin çok önem verdiği lise mezuniyet balolarının adresi Türkiye oldu. Ülke genelinde 5 binden fazla lise öğrencisi mezuniyet balosu için Kuşadası, Marmaris ve Alanya’yı tercih etti.
Dobriç kentinden onlarca okul, Blagoevgrad şehrinden de birçok okul Türkiye’de 3 ile 7 günlük balo turları düzenledi.
Pirin Travel şirketi yetkilisi, “Genelde 3 ile 7 günlük turlar kişi başı 600-800 leva, (yaklaşık 7 bin TL ile 11 bin TL) arasında değişiyor” dedi.
Marmaris ve Kuşadası’nı tercih ediyorlar
Yambol kentinden 700 lise öğrencisinin balo için Kuşadası’nı tercih ettiğini belirten Manev Sky Seyahat Ajansı sahibi Kolio Manev, “Biz sadece bir kent olarak 700 öğrenci gönderdik. Bulgarlar genelde Türkiye’de tatil için Marmaris ve Kuşadası’nı tercih ediyorlar. Balo için de buraları tercih ettiler. Sadece konaklama için öğrenci başı 3-4 gün için 6 bin TL ödeme yaptık, ulaşım ve ekstra masraflar hariç” açıklamasında bulundu.
Aileler özel olarak İstanbul’a gelerek elbise alıyor
Bulgaristan’da gençliğe ilk adım olarak kabul edildiği için büyük önem verilen mezuniyet balosunda sadece konaklama değil, kıyafet, fotoğraf ve video çekimi de çok önem taşıyor. Trud gazetesinin haberine göre özellikle Rodop bölgesindeki lise mezunlarının aileleri İstanbul’a gelerek özel balo elbisesi satın alıyor, bunun için 700 dolardan daha fazla para ödüyorlar.