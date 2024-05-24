Bulgarlar mezuniyet balosu için Türkiye'yi tercih ediyor

Marmaris ve Kuşadası’nı tercih ediyorlar

Yambol kentinden 700 lise öğrencisinin balo için Kuşadası’nı tercih ettiğini belirten Manev Sky Seyahat Ajansı sahibi Kolio Manev, “Biz sadece bir kent olarak 700 öğrenci gönderdik. Bulgarlar genelde Türkiye’de tatil için Marmaris ve Kuşadası’nı tercih ediyorlar. Balo için de buraları tercih ettiler. Sadece konaklama için öğrenci başı 3-4 gün için 6 bin TL ödeme yaptık, ulaşım ve ekstra masraflar hariç” açıklamasında bulundu.