Bülent Uygun, AK Parti'den milletvekili adayı oldu!

Sakaryalı teknik direktör ve eski futbolcu Bülent Uygun, 4 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için AK Parti'den Sakarya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

YeniÇağ'ın haberine göre son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran ve 22 Eylül 2021'de görevinden ayrılan tecrübeli teknik adam Bülent Uygun, AK Parti'den Sakarya Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

Uygun, aday işlemlerini Ankara'da yaptı

Bülent Uygun'un AK Parti Genel Merkezi'ne giderek Sakarya'dan milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptığı belirtildi. Uygun, aday adaylığı işlemlerini Ankara'da yaptı.