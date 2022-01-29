Bülent Turan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bu ülkede demokrasi olacaksa bunun yolu Diyarbakır'dan geçer." açıklamasıyla ilgili, "'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer.' Hayır, Demokrasinin yolu Çanakkale ruhundan geçer, Mehmet Akif'in memleketinden geçer. Demokrasinin yolu tüm Türkiye'de eşit vatandaşlıkla, eşit yurttaşlıkla beraber omuz omuza olarak geçer." dedi.

Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında, Bayramiç ilçesinde Asımın Nesli Derneği tarafından düzenlenen Futsal Turnuvası'nın final maçını izledi.

Bülent Turan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkede demokrasi olacaksa bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" açıklamasını değerlendirerek şöyle konuştu:

"'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer.' Hayır, Demokrasinin yolu Çanakkale ruhundan geçer, Mehmet Akif'in memleketinden geçer. Demokrasinin yolu tüm Türkiye'de eşit vatandaşlıkla, eşit yurttaşlıkla beraber omuz omuza olarak geçer. Neden bir il diğerlerinden önce gelsin. Biz 81 ilimizi eşit görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, hangi partiye oy verirse versin, hangi mezhepten, hangi anlayıştan olursa olsun eşit görüyoruz. Hangi hakla demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçecekmiş. Demokrasinin yolu Çanakkale Savaşları'nda en güzel fotoğrafı veren, Çanakkale ruhundan geçer." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına anlam veremediğini anlatan Bülent Turan, şunları söyledi:

"Çanakkale'de Milli Mücadele'mizi yazarken, egemenlik, bağımsızlık kavgamızı verirken, sağımızda kim var diye sorduk mu? Solumuzdaki kim diye sorduk mu? Kadın mı, erkek mi, genç mi, yaşlı mı, Müslüman mı, değil mi, Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi diye sorduk mu? Bu bayrağın birliğine, bu vatanın dirliğine inanan kim varsa, beraber olmayı görev bildik. Bir daha söylüyorum, Çanakkale ruhu demokrasinin çevrileceği en önemli adrestir. Ne Diyarbakır, ne başka yer. Çanakkale ruhu bu milletin beraberliği, esasıdır, aslıdır. Siyasi pusulasından çıkacak, siyasi kıblesini bozan kim varsa hatırlatmak isterim ki bu memleketin kalbi Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atar."

Ziyarete, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Asımın Nesli Derneği Başkanı Gökhan Demirsöz, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.