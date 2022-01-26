Bülent Serttaş: Cumhurbaşkanımızı 3 kez ağlattım

Bülent Serttaş, Akşam gazetesinden Yasemin İlan'a verdiği röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı bir anıyı paylaştı.

İstanbul'a 40 yıl önce geldiğinde kiracı olmayı bile hayal edemediğini, şimdi ise villalara ve pahalı arabalara sahip olduğunu belirten Serttaş, "Rabbim fazla verip de şaşırtma beni' diye çok dua ediyorum" dedi.

Giyimine son derece özen gösterdiğini belirten Serttaş, "Alınan meslektaşlarım olacaktır ama ben bu işe yatırım yapıyorum. Trençkotumun 16 bin 500 lira olduğu yazıldı ama elimdeki çantayı görmediler. 12 bin liralık çanta kullanıyorum" ifadesini kullandı.

Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaşadığı duygusal bir anıyı da paylaştı. Serttaş, 'Ağlama anam' adlı şarkısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 3 kez ağlattığını belirtti.

Serttaş, o duygusal anısını şu sözlerle aktardı:

"Hayatımı döndüren, beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır. Ondan önce de çok şarkım patlamıştı ama insanların beni yüreğine koyduğu şarkı 'Ağlama anam' oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da üç kez ağlattım bu şarkıyla. Hatta ilkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalım en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi. Malum Sayın Cumhurbaşkanımız da rahmetli annesine çok düşkündü. İşte orada Bülent Serttaş'ın yönü de değişti, sanat anlayışı da. İnsanların neyi sevip sevmeyeceğini öğrendim, kendime bir yol çizdim. Sahnede gördüğüm ilgiyi şarkılarıma yönlendirdim."