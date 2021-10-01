Bülent Ersoy Kıbrıs hükümetine fena patladı

1 ay önce konser için Kıbrıs'taki lüks otele giden Bülent Ersoy, konserin ardından orkestrasının PCR testlerinin sahte olduğunu öğrendi. Olayın adli makamlarca tespit edilmesinin ardından 21 kişilik müzisyen ekibi, yaklaşık 1 ay kadar otelde polis gözetimine alınmış ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına başlanmıştı. O davada karar açıklandı.

Tutuklama kararı çıktı

Ersoy'un 21 kişilik orkestrası, sahte PCR testi yaptırmak gerekçesiyle Kıbrıs'ta bulundukları otelde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararı sonrası çılgına dönen Bülent Ersoy, yayınladığı yazılı açıklamada zehir zemberek ifadelere yer verdi.

"Sizin adanızda adalet kişilere göre değişim mi gösteriyor?"

Ersoy, Konuyu çözüme kavuşturacağını söyleyenlerin ricası üzerine şimdiye kadar susutuğunu belirtti. Uzun bir yazılı açıklama yayınlayan Ersoy, kendisinin de mağdur olduğunu belirtirken KKTC hükümeti ve KTTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a seslendi. İşte Ersoy'un açıklamalarından önemli satır başları: "Benim ekmek parası için hayat savaşı veren sevgili arkadaşlarımı bugün elleri kelepçeli bir şekilde hapse atıldılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Sayın hakim, Sayın Savcı, Sayın Bakanlar Kurulu, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum; sizin adanızda adalet kişilere göre değişim mi gösteriyor?"

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğim"

Adı geçen otelin Genel Müdürü Sayın Süleyman beyefendi, o hastanenin doktoru ve o koskoca hastanenin yargılanmaları için gereken hukuki savaşı tüm servetim pahasına vereceğim. Ayrıca bu savaşım sadece Türkiye hudutları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hudutları içinde kalmayacak. Avrupa İnsan Hakları Yüce mahkemelerinde de bu hakkımı ve haklarımızın da son nefesime kadar mücadelesini vereceğim.”