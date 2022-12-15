Bülent Arınç'tan İmamoğlu açıklaması

AK Parti kurucusu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararının adil olmadığını ve üst mahkemeden döneceğine inandığını söyledi.

Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın milli iradeyi yaralayacağını söyledi.

Bülent Arınç, "Bugün İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu için, Türkiye'nin en değerli ceza hukukçularından Prof. Dr. Adem Sözüer, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ile Prof. Dr. İzzet Özgenç'in hazırladığı ve bir ceza avukatı olarak şahsen benim de katıldığım mütalaaya rağmen, mahkemeden çıkan mahkûmiyet kararı Türk yargısı adına utanç verici ve umut kırıcıdır. Bu kararın hukukî ve siyasî sonuçlarını kısaca değerlendirmek isterim." dedi.