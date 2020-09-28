Bülent Arınç koronavirüsü yendi

Eski TBMM başkanlarından Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Hastanede tedavi gören Arınç, 18 günlük sürenin ardından hastalığı yenmeyi başardı.

Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Bülent Arınç, şifa ile hastaneden taburcu edildiklerini açıkladı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN"

Bülent Arınç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili dostlar; 18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler.

Sürecin son sekiz günü hastanede çok yönlü ve yoğun bir tedavi uygulamasıyla geçti. Büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan doktorundan hastabakıcısına kadar tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyoruz.

Yüce Rabbimiz şu anda bu ve benzeri hastalıklardan muzdarip olan, şifa bekleyen milletimizin tüm fertlerine acil şifalar versin, onları da sevindirsin."