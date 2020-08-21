Bülent Arınç: Abdullah Gül karşıya geçmemeliydi

Bülent Arınç Habertürk kanalında yayınlanan "Nedir Ne Değildir?" programına konuk oldu.

Arınç, Moderatörlüğünü Mehmet Akif Ersoy'un yaptığı programda, Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Birçok meseleye değinilen programda Arınç'a, Abdullah Gül ile ilgili de fikri soruldu.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Sayın Kılıçdaroğlu 'Gülden neden bu kadar korkuyorlar' dedi." sorusuna cevaben Abdullah Gül'den korkmadıklarını söyledi.

Bülent Arınç, "Muharrem İnce'ye de bir cevap olabilir. AK Parti adına söyleyeyim, böyle bir şey yok. AK Parti yoluna devam ediyor.

"Grup konuşmalarında hiçbir zaman partizanlık yapmadım. Kendi başıma mitingler yaptım. Beraber yola çıktıklarımızı Milli Nizam'da olsa bile, Milli Selamet'te olsa bile unutmadım.

"ABDULLAH BEY KARŞIYA GEÇMEMELİYDİ"

Abdullah Bey'in ayrılığına fevkalade üzülüyorum. Ama şartlar bunu getirdi. Kimisi çok özel, kimisi kamuya mal olmuş bunu tetiklemiş olabilir. Her şeye rağmen Abdullah Bey karşıya geçmemeliydi.

Abdullah Gül konusunda kırgınlık yaşadığını düşünüyorum. Ben de partiden hükümetten ayrıldığında yalnızlığa itildim. Hakaret edenler oldu, hedef gösterenler oldu.