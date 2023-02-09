Bülbül: “OHAL bir zaruret halidir”

TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığı OHAL Tezkeresi’ne ilişkin partisinin görüşlerini aktaran MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, şunları söyledi:

“Böyle bir durumda toplumun korunması ve bekası esas olmalıdır, bazı hakların kısıtlanmasından bahsedilse bile temel gayenin toplum ve fert yararının birlikte sağlanması olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede olağanüstü hâl uygulaması Anayasa’mızın 119’uncu maddesinde ve kanunlarımızda düzenlenmek suretiyle hukuken mahiyeti ve şümulü belirlenmiş bir uygulamadır; bu açıdan bakıldığında olağanüstü hâl, hukuk dışı veya hukuk üstü bir hâl olarak görülemez.”

Akla ve gerçeklere aykırı

OHAL’in süresi üzerine yapılan eleştiriler üzerine ise Bülbül, “Süre açısından değerlendirildiğinde ise üç aylık sürenin oldukça ölçülü olduğu kabul edilmelidir. Deprem felaketinin sebep olduğu olağanüstü şartların üç aydan daha kısa süre içinde ortadan kalkabileceğini, bu nedenle OHAL süresinin uzun olduğunu iddia etmek akla ve gerçeklere aykırı bir tutum olarak görülmelidir. Olağanüstü hâlin bölgesel olarak gerekliliği tartışılmaz bir şekilde karşımızdayken vatandaşımızın can, mal emniyetiyle millî güvenliğimizi temin ve garanti altına almaya matuf olan bu kritik karara karşı çıkmak doğru bir tavır olarak görülemez” diye konuştu.