Bülbül: “200 TL, 14 yılda pul oldu”

“En büyük banknotumuz 200 liranın 2009 yılında tedavüle çıktığında 131 dolar, 94 euro ya da 63.5 litre benzin alınabiliyordu şimdi ise 200 lirayla 10,5 dolar ya da 9,5 dolar euro alınıyor” diyen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “Paramızı pul eden, kendi vatandaşını ete, süte muhtaç eden, soğanı, domatesi, patatesi taneyle, meyveyi dilim dilim almasına sebep olan, bu beceriksiz iktidar ve yetkilileri gram utanmıyor mu?” diyerek tepki gösterdi.

CHP’li Bülbül’ün açıklaması şöyle:

“AKP iktidarı ekonominin kötü gidişini, vatandaşın durumunu gizlemek için; yandaş gazetecileri ile birlikte gündem değiştirme çabasına giriyor. Saray’ın talimatıyla hareket eden TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 50,51, ENAG'a göre ise yüzde 112,51 oldu.

Kim doğru kim yalan söylüyor bakalım. Vatandaşın cebindeki paranın her geçen gün hatta her geçen saat eridiğini görüyoruz.

En büyük banknotumuz 200 lira 2009 yılında tedavüle çıktığında 3 çeyrek altın alınabiliyordu. Şimdi 3 çeyrek altın 6 bin 60 lira, yani 200 TL’lik banknottan tam 30 tane olması gerekiyor. 200 lirayla 131 dolar, 94 Euro ya da 63.5 litre benzin alınabiliyordu.

Şimdi; 200 lirayla 10 buçuk dolar alınabiliyor ya da 9 buçuk euro alınabiliyor.

200 lirayla 1 kilogram kıyma bile alınamıyor. Bizim en büyük banknotumuz pul olmuşken, 500 Euro’luk bir banknot için asgari ücretlimiz tam 37 gün çalışıyor.

Paramızı pul eden, kendi vatandaşını ete, süte muhtaç eden, soğanı, domatesi, patatesi taneyle, meyveyi dilim dilim almasına sebep olan, ikinci el ayakkabı satışlarının artmasına neden olan bu beceriksiz iktidar ve yetkilileri gram utanmıyor mu?”