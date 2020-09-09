Buket Aydın'a AK Parti sorusu!

tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu Nokta programının ilk konuğu, Kanal D'deki sunuculuk görevinden istifa eden Buket Aydın'dı.

Tartışma konusu olan, 31 Mart seçim sürecinde ağırladığı CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun seçim iddialarına gülerek tepki göstermesiyle ilgili Okan Bayülgen'in "Neden gülüyordunuz" sorusuna Buket Aydın şöyle cevap verdi:

"CHP GENEL BAŞKANINA SAYGISIZLIK ETMEM"

"Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili..."

Okan Bayülgen'den Buket Aydın'a: AK Partlili misin?

"AK PARTİLİ MİSİNİZ"

Okan Bayülgen bu kez de "Burada bir parantez açalım. AK Partili misiniz?" diye sorunca Buket Aydın, "Ben apolitik olmayı tercih ediyorum." dedi.

Okan Bayülgen de "Bence apolitiğim dememen lazım" deyince Buket Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. 'Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü' diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta."

BUKET AYDIN NEDEN GÜLMÜŞTÜ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart sürecinde Kanal D'de Buket Aydın'ın konuğu olmuştu. Programda, CHP Lideri; partisinin İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin'i kesinlikle kazanacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun seçim iddialarını gülerek karşılayan Buket Aydın, gündem olmuştu.