Buket Aydın: "İhanete uğradım"

Ünlü spiker Buket Aydın, TV 8'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Aydın, özel hayatında yaşadığı sorunları anlatırken yıllar önce uğradı ihaneti tüm detaylarıyla açıkladı.

"Çabuk unuturum"

Program sunucularının, "hiç ihanete uğradın mı?" sorusu üzerine samimi itiraflarda bulunan Aydın, "İhaneti yaşadım. Sinirlendim, üzüldüm ama bir süre sonra bir şey ifade etmiyor. Ben bir şeylerin acısıyla yaşayan bir insan değilim. Çabuk unuturum, kin tutmam. Herkes kendine yapar. İhanet ilk aşamada şok edici oluyor. Ben özellikle kimseyi araştırmam. Zaten mutlaka benim önüme düşer bu konular." dedi.

"Telefonun ışığı yanınca..."

Buket Aydın ihanete uğradığını anladığı o anları tüm detaylarıyla anlattı. Aydın, "İhaneti mesajla yakaladım. Ben hayatımdaki kişinin telefonunu karıştırmam. Telefon bir yerde duruyordu. Işığı yanınca kafamı çevirip gördüm. Biraz üzerine gidince konu ortaya çıktı. Yapan kendisine yapar, sonunda kendisi üzülür. İhanet günün sonunda ona yük olur, ona dert olur, ona sıkıntı olur. İlk başta öyleymiş gibi görünmez ama sıkıntıyı hep ihanet eden çeker." dedi.