Bugün altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları üzerindeki hareketler bugün de vatandaşların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gram fiyatı 449 TL olarak kaydedildi. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar sarı metalin önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğini merak ediyor. Bu noktada "31 Mart bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı.

Altın fiyatları grafiğindeki hareketlilik bir süredir devam ediyor. Koronavirüs aşısının bulunması ve uygulanmaya geçişi ile beraber kritik seviyedeki yükselişi terse dönen sarı metal büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alırken tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, 31 Mart 2021 altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 449,08

SATIŞ(TL) 449,16

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 728,00

SATIŞ(TL) 741,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.448,00

SATIŞ(TL) 1.484,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 2.889,00

SATIŞ(TL) 2.954,00