Buğra Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan 3 oy çıktı!

31 Mart yerel seçimlerine sürpriz sonuçlar damga vurdu.

Türkiye genelinde oyların yüzde 3.77'sini alan İYİ Parti, sadece Nevşehir'de belediye başkanlığı kazanabildi.

AKŞENER İÇİN İSTİFA ÇAĞRISI

İYİ Parti oylarındaki düşüş sonrası dün akşam saatlerinde Meral Akşener için istifa çağrısı yapıldı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, istifa ederek Akşener'i de istifaya davet etti. Gözler Akşener'in bugün saat 14.30'da yapacağı açıklamaya kilitlendi.

BUĞRA KAVUNCU YÜZDE 0,63'TE KALDI

Öte yandan İYİ Parti İstanbul'da da beklediği sonuçları alamadı. İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, yüzde 0,63 oy aldı. Kavuncu'ya oy veren seçmen sayısı ise 54 bin 850'de kaldı.

EŞİ VE KIZIYLA OY KULLANDI, SANDIKTAN 3 OY ÇIKTI

Seçim gecesinin en dikkat çeken notlarından biri de Kavuncu'nun oy kullandığı sandıktan çıkan sonuçlar oldu. Ortaya çıkan sandık tutanaklarına göre Kavuncu’nun, eşi ve kızıyla birlikte oy kullandığı 2254 nolu sandıktan kendisine sadece 3 oy çıktı.