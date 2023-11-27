AjansHaber.com.tr Yaşam BUDO'nun yarınki 12 seferi iptal edildi

BUDO'nun yarınki 12 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Muğla'da korkunç cinayet: Annesini öldürdü
Çocuklarının gözü önünde karısını öldürdü 
Okula giderken araba çarptı!
Antalya’da fırtınada tekne battı, uçaklar inemedi
Ankara'da komşular arasında gürültü kavgası!
Baraka üstlerine yıkıldı! Ölü ve yaralılar var
Borç tartışması kanlı bitti!