BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılmayacak.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 07.00 ile 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamamıştı.