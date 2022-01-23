BUDO'dan sefer iptalleri geldi
BUDO'dan sefer iptalleri geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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