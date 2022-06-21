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Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya ulaştı

Düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yıl ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 18-21 Haziran'da Malatya Havalimanı'ndan yapılan 5 charter uçuşu ile 1135 Afganistan uyruklu, Kabil'e sorunsuz ulaştı.

Bu uçuşlarla bu yıl, 94'ü Afganistan, 2'si Pakistan'a olmak üzere toplam 96 charter seferi düzenlendi. Bu seferlerle 17 bin 497 yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.

Bu yıl sınır dışı edilen Afganistan uyrukluların sayısı 24 bin 341, Pakistanlıların sayısı 6 bin 25 oldu. Yılbaşından itibaren sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 42 bin 666'ya yükseldi.

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