Bu suçlara dikkat!
Hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi işlenen suçların, deprem gibi doğal afet zamanında işlenmesi cezada artırıma sebep oluyor.
Hırsızlık Suçu
1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen hırsızlık suçu, afetin meydana getirdiği veya getireceği zararı önlemek veya hafifletmek amacı ile hazırlanan eşya hakkında olursa, bu durum TCK 142. Maddesinde geçen suçun nitelikli hali kapsamına giriyor ve verilecek hapis cezası 3 yıldan 7 yıla kadar çıkabiliyor.
Bunun yanında doğal afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku ve kargaşadan yararlanarak işlenmesi halinde ise verilecek hapis cezası 5-10 yıl arasında değişiklik gösteriyor.
Dolandırıcılık Suçu
Normal zamanda işlendiği takdirde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar para cezası olan dolandırıcılık suçu, afet zamanlarında işlenmesi halinde örneğin; Depremzedelere yardım için para toplayan ancak parayı alıp giden kişi 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar para cezası alabiliyor.
Yağma Suçu
Bir malı tehdit ederek almak, yağma suçu sayılıyor ve normal zamanda cezası 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası olan suçun afet zamanında işlendiği takdirde hapis cezası 10 yıldan 15 yıla kadar çıkabiliyor.
Engeli bulunan kişilere karşı işlenen yağma suçuna afet dönemlerinde sıkça karşılaşılabiliyor. Bu durumlarda suçun cezası 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası olarak uygulanıyor.
Fiyatları Etkileme Suçu
Her ne kadar Türk Ceza Kanunu’nda afet nedeni ile bir ceza artırım hükmü yer almasa da, işçi ücretlerinin, besin ve malların değerinin artması yada eksilmesi durumunda yalan haber yapan kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılıyor.