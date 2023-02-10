Bu suçlara dikkat!

Hırsızlık Suçu

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen hırsızlık suçu, afetin meydana getirdiği veya getireceği zararı önlemek veya hafifletmek amacı ile hazırlanan eşya hakkında olursa, bu durum TCK 142. Maddesinde geçen suçun nitelikli hali kapsamına giriyor ve verilecek hapis cezası 3 yıldan 7 yıla kadar çıkabiliyor.

Bunun yanında doğal afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku ve kargaşadan yararlanarak işlenmesi halinde ise verilecek hapis cezası 5-10 yıl arasında değişiklik gösteriyor.