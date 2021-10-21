Düğünde saldırıya uğrayan sanatçı konuştu, "Irkçılıkla hiçbir alakası yok"

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde bir düğünde sahne alan Erdal Erdoğan, tekmeli tokatlı saldırıya uğramış ve sazı kırılmıştı. Erdoğan'ın maruz kaldığı şiddet, o sırada canlı yayında olduğu sosyal medya hesabına da yansımıştı. Videonun binlerce kullanıcı tarafından paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

HDP'li bazı siyasetçiler, Erdoğan'ın Kürtçe şarkı söylediği için ırkçı saldıraya maruz kaldığını iddia etmişti. Olayın HDP'li vekillerce bağlamından koparılmasından rahatsızlık duyan Erdoğan suskunluğunu bozdu.

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, saldırının ırkçılıkla bağdaştırılmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu olay nasıl gerçekleşti inanın bende bilmiyorum. Bu olayın nasıl cereyan ettiğinin cevabını bile kendimize veremedik. Her şerde bir hayır vardır. Olayın ırkçılıkla bir alakasının olduğunu düşünmüyorum. Ben şahsen Kürt’üm ve düğün sahipleri de Kürt’tü. Olay yaşanmadan öncede saatlerce biz Kürtçe şarkılar çaldık ve herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Ben siyasetten hiç anlamam bu olayın ırkçılıkla alakası yok. Bu olay medyada yer bulunca fazlasıyla ses getirdi. Bu süreçte bize destek olan farklı dil, din ve ırka mensup olan herkese teşekkür ediyorum. İnsanlar bizim yanımızda oldular hepsinden Allah razı olsun." dedi.