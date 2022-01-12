Bu ödemeler hem karşılıksız hem zamlı

EMZİRME ÖDENEĞİ

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. Bu ödeme de 1 Ocak itibarıyla 232 liradan 316 liraya çıktı. Doğum yapan kadın sigortalı değilse ödeme sigortalı eşe yapılıyor.