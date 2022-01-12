Bu ödemeler hem karşılıksız hem zamlı
Farklı isimler altında devletin karşılıksız olarak yaptığı ödemeler çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Üstelik bu ödemelere 1 Ocak itibarıyla zam yapıldı. İşte çıkan ödemelerin miktarı ve şartları...
Hastalık ya da iş kazası sonrası rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat) parası denir. Asgari ücretle bu tutarlar da yükseldi.
1 Ocak 2022 tarihinden sonraki istirahati bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 166.80 lira üzerinden hesaplanacak. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 110 liraya, yatarak tedavilerde 83 lira olacak. Bu parayı Bağkur'lu da alabiliyor. Rapor parası rapordan 2 gün eksik ödenir. Örneğin; 30 gün rapor alan asgari ücretliye 28 gün üzerinden yatarak tedavide 2 bin 324 lira, ayakta tedavide ise 3 bin 80 lira ödenir.
EMZİRME ÖDENEĞİ
SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. Bu ödeme de 1 Ocak itibarıyla 232 liradan 316 liraya çıktı. Doğum yapan kadın sigortalı değilse ödeme sigortalı eşe yapılıyor.
DOĞUM İZNİ İÇİN
Doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün izin kullanan anneler, çalışmadıkları sürenin parasını alabiliyor. Asgari ücretlinin aldığı en düşük ödeme 12 bin 454 liraya çıktı. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını, doğum izin biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor. Doğum parasının yanında ilk çocukta 300 lira ödeme yapılıyor.