"Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personellerine, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla ilgili olarak özel teftiş başlatılması hakkında, "Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadele ile işimiz var" dedi.

Soylu, şunları söyledi:

"Milletimize hem saygılarımızı hem de bu konuda hürmetlerimizi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye, terörle ilgili önemli tecrübelerden geçti. Büyük sınamalardan geçtik. Türkiye büyük bedeller ödedi ve bu bedellerin hâlâ travmaları, hala yaşadığımız acılar, hâlâ kayıplarımız bizim üzerimizde, hatıralarımızda. Ve buna ait de ülke olarak millet olarak tüm tedbirleri alma zorunluluğumuz söz konusu.

Türkiye'de 15 Temmuz oldu. Sadece İçişleri Bakanlığı'ndan 50 bin kişi ihraç edildi. Niçin? Neden? Terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı olduğu için. Yani bunların kamuda çalışmasının, devlette çalışmasının sakıncalı olduğu ve bunların bize büyük bir maliyet yükleyeceği için... Bunların içinde FETÖ var, PKK var, DHKP-C var, MLKP var. Ve bütün örgütler. Biz bunu niçin yapıyoruz? Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz, şehirlerdeki terörizmle, teröristle mücadele etmeyecek miyiz?

Fehriye Erdal hatırlatması

Fehriye Erdal kimdi? Sabancı Center'a nasıl girmişti? Kimi katletti? Şırnak'taki adliyenin altına bomba koyanlar orada çalışanlar değil miydi? En son Cihan Güven katledildi Cizre'de... Nasıl katledildi? PKK ve KCK'nın YPS olarak nitelendirdiği, HDP'nin de kendi gençlik kolları mensubu olarak nitelendirdiği, PKK ve KCK'nın talimat vererek, siyaset içerisinde meşru bir kılıfa büründürerek sağladığı bir kaplama ile birlikte katlettiler.

Biz; kendimizle ilgili, devletle ilgili, devlette çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı ve iltisakı bulduğumuzda kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Hayır, tam tersine; burayı temizlemeye, yarın öbür gün başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için terörle devletin terör irtibatı ile devletin bir arada olmayacağını ortaya koymak için bunu gerçekleştiriyoruz.

'BU BİR GÜVENLİK MESELESİ'

"Dağdaki terörle mücadele ediyoruz, şehirdekiyle etmeyecek miyiz? İşe alınanların bir kısmı önemli birimlerde görev yapıyor. Bu bir siyasi konu değil güvenlik meselesi."

'TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN BİRİNİ İŞE ALIR MISINIZ?'

Siz TSK'dan ihraç edilen birini şirketinize alır mısınız? İSKİ'de suyun başına adam alıyorsunuz, İGDAŞ aynı şekilde, kritik yerlere adam alıyorsunuz, böyle yüzlerce örnek var. Biz bunu denetlemekle mükellefiz, suyun başına İGDAŞ'ın başına bir şey gelirse milletimize nasıl hesap veririz. Bizim tespitlerimiz var. Nasıl bir yoğunlaşma oldu bilmiyoruz. İddianameler açıldı.

'TÜM TEDBİRLERİ ALMA SORUMLULUĞUMUZ VAR'

"Tüm tedbirleri alma sorumluluğumuz var. Eylem olursa bize "Neden engellemedeniz" demezler mi? Biz bu tür denetlemeleri bütün kurumlara yapıyoruz.. Bizim derdimiz terörle mücadele."