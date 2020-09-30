Bu kez Emre’ye telefon geldi!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yaptığı transferlerle gündemden düşmüyor. Özellikle telefon görüşmeleriyle bitirdiği transferler nedeniyle “transfer cambazı” olarak anılan Emre Belözoğlu bu kez kendisine gelen bir telefonla gündem oldu.

Bosna basını, Medipol Başakşehir’de oynayan Edin Visca’nın, Emre Belözoğlu’nu aradığını iddia etti.

Yeni sezonun ilk üç maçında etkili bir performans sergileyemeyen Edin Visca’nın, Başakşehir’den ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Bosna basını, Başakşehir’de eski takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu’nu arayan Edin Visca’nın, Fenerbahçe’ye transfer olmak istediğini öne sürdü.

İddiaya muhatap olan isimlerden, şimdiye dek söz konusu transfere ilişkin resmi bir açıklama veya yalanlama yapılmadı.