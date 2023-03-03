Bu hafta vizyona giren filmler
Sinemaseverlerin merakla beklediği birbirinden farklı filmler beyazperde de izleyicileri ile buluşuyor. İşte beyazperde bu hafta vizyona giren filmler...
Yönetmenliğini Micheal B. Jordan'ın yaptığı Creed III filminde, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir dövüşçü olan Damian ile yüzleşmek zorunda kalan boksun idolü olan Adonis Creed'in hikayesini konu ediyor
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Hollywood'un ünlü oyuncu Tom Hanks'in başrolünde olduğu, Fredrik Backman’ın aynı adlı romanından uyarlanan Hayata Röveşata Çeken Adam, emekli olan huysuz bir adamın, hayatına odaklanıyor.
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Ünlü oyuncu William Francis Nighy, Yaşamak filmi ile sinemaseverlerle buluşuyor. Filmde ömrünün son günlerini yaşayan bir adamın hikayesini konu ele alınıyor.
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Hintli bir casus, anavatanını hedef almak için alçakça planları olan bir grup paralı askerin lideriyle karşı karşıya gelir.
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