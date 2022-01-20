Bu hafta vizyona girecek filmler
Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 8 film vizyona girecek.
Gizli Gerçek
Annesi tarafından her şeyden uzak yetiştirilen genç bir kız eğitimini de evde almaktadır. Hayatını dört duvar arasında sürdürür. Genç kızın hayatı annesinin ondan korkunç bir sır sakladığını öğrendiğinde alt üst olur. Sır onu inanılması zor bir gerçekle yüzleştirir.
Şarkını Söyle 2
Buster, NewMoon Tiyatrosu’nu ulaştırıdığı büyük başarıdan sonra yeni hedefi Crystal Tower Tiyatrosu olur. Buster burada yeni bir gösteri sergilemek istese de kurt Jimmy Crystal tarafından yönetilen bu tiyatronun ofislerine adım atmak öyle kolay değildir. Bu sebeple Buster ile ekibi Crystal Entertainment’a gizlice girer. Bu sırada Gunter hayata geçirmesi çok zor bir fikirle gelir ve dünyaca ünlü rock yıldızı Clay Calloway'in da şovda yer alacağı vaadinde bulunur. Buster, bu önemli gösteride onlarlakendilerine eşlik etmesi için Clay’i aramaya koyulur.
Babamın Kemanı
Küçük bir kız, yaşadığı kaybın üstesinden gelmeye çalışır. Bu süreçte o, kendisine mesafeli olan amcası ile arasında bir bağ kurmaya çalışır. Onları bir araya getirecek ortak nokta ise müziğe olan tutkularıdır.
Cumali Ceber 666
Cumali, rüyasında cehenneme gittiğini görür ve uyanınca hemen Hac başvurusu yapmaya gider. Hac sırasının gelmesini beklerken bir türlü sonu gelmeyen, uçuk kaçık aksiliklerle karşılaşır. Hac yolunda önüne çıkan engelleri aşabilmek için elinden geleni yapar. Corona virüsten dolayı işler istediği gitmez. Katıldığı bir partide başına gelmeyen kalmaz.