Bu hafta vizyona girecek filmler

Şarkını Söyle 2

Buster, NewMoon Tiyatrosu’nu ulaştırıdığı büyük başarıdan sonra yeni hedefi Crystal Tower Tiyatrosu olur. Buster burada yeni bir gösteri sergilemek istese de kurt Jimmy Crystal tarafından yönetilen bu tiyatronun ofislerine adım atmak öyle kolay değildir. Bu sebeple Buster ile ekibi Crystal Entertainment’a gizlice girer. Bu sırada Gunter hayata geçirmesi çok zor bir fikirle gelir ve dünyaca ünlü rock yıldızı Clay Calloway'in da şovda yer alacağı vaadinde bulunur. Buster, bu önemli gösteride onlarlakendilerine eşlik etmesi için Clay’i aramaya koyulur.