Bu hafta 9 yeni film vizyona girecek
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 9 film vizyona girecek.
Anka
Çocukluğunda ailesini bir kaza sonucu kaybeden Murat'ın, yıllar içerisinde bir yandan bu travmasıyla mücadele ederken bir yandan araba yarışlarında ismini duyurmasını konu ediniyor.
Kaos Yürüyüşü
Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için yeni bir umut olması beklenen "Yeni Dünya", "Noise" adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner.
Yıldızlar da Kayar
Film, altı ay boyunca bir köyde kalmak zorunda kalan bir popstarın, bu köyde düzenlenecek bir festivalin sorumluluğunu almasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2, kuraklık, okyanus ve denizlerde yaşamı tehdit eden kirlilik, iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı gibi sorunlarla ilgilenen, Kaptan Pengu önderliğindeki grubun yaşadıklarını konu ediyor.