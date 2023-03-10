Bu hafta 9 film vizyona giriyor!
Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, dokuz film sinemaseverlerle buluşacak. İşte bu hafta vizyona girecek filmler!
Sessiz Kız
Colm Bairead'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, İrlanda yapımı "Sessiz Kız" filminde Carrie Crowley, Andrew Bennett ve Catherine Clinch rol aldı.
Berlin Film Festivali'nden iki ödülle dönen film, ailesinden uzak kalan sessiz bir kızın yaşadıklarını ele alıyor.
65
Yönetmenliğini Bryan Woods ile Scott Beck'in yaptığı "65", bilim kurgu ve aksiyonseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Film, 65 milyon yıl önceki dünyada, kızı ile hayatta kalabilmek için destansı bir maceraya atılan Mills'in hikayesini konu ediyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Adam Driver, Ariana Greenblatt ve Chloe Coleman yer alıyor.
Uçuş 811
Hakan Kerim Karademir'in yönetmenliğini üstlendiği "Uçuş 811"de Burcu Kara, Emre Karayel ve Yosi Mizrahi rol aldı.
Gerilim ve dram türündeki film, bindikleri uçakta şüpheli bir ölümün meydana gelmesiyle hayatları değişen Azra ve Cengiz'in hikayesini konu ediyor
Tek Yürek Imalat-ı Harbiye
Kurdukları takımla 1910'da Fransızların kontrolündeki ligde futbol oynayan İmalat-ı Harbiyeli işçilerin hikayesine odaklanan "Tek Yürek İmalat-ı Harbiye" filminin yönetmenliğini Serdar Çetinkaya üstlendi.
Filmin başrollerini Turgay Tanülkü, Sitare Akbaş ve İnanç Konukçu paylaştı.