Bu hafta 9 film vizyona girecek! İşte Aralık ayı filmleri

Bağlılık Hasan

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 94. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adına yarışacak filmi "Bağlılık Hasan" yarın izleyici ile buluşacak.

Dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleştirilen filmin başrollerini, Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşıyor.

Gökhan Azlağ, Ayşe Günyüz Demirci ve Mahir Günşiray'ın rol aldığı yapım; geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan bir adamın, tarlasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.