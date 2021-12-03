Bu hafta 9 film vizyona girecek! İşte Aralık ayı filmleri
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
Bağlılık Hasan
Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 94. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adına yarışacak filmi "Bağlılık Hasan" yarın izleyici ile buluşacak.
Dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleştirilen filmin başrollerini, Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşıyor.
Gökhan Azlağ, Ayşe Günyüz Demirci ve Mahir Günşiray'ın rol aldığı yapım; geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan bir adamın, tarlasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.
Aykut Enişte 2
Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Lale Başar, Hakan Yılmaz ve Müfit Kayacan'ın başrollerinde oynadığı "Aykut Enişte 2" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği devam filmi; Gülşah ile evlenme arifesinde olan Aykut'un, ailenin eski eniştesinin ortaya çıkmasıyla başından geçen olaylar etrafında dönüyor.
İşsiz Adam
Ali Ağgül'ün yönettiği, Muttalip Müjdeci, Asım Akar, Hasan Göktaş ve Ayşe İkiz'in rol aldığı "İşsiz Adam", elini attığı her işten kovulan ve bu yönüyle adı çıkan bir adamın hikayesini konu alıyor.
Resident Evil: Raccoon Şehri
Johannes Roberts'ın yönettiği "Resident Evil: Raccoon Şehri" filminin başrollerinde Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Neal McDonough, Tom Hopper ve Robbie Amell oynadı.
ABD, Almanya ve Kanada ortak yapımı film, tüm dünyaya yayılan bir vahşetin Raccoon City'de zincirlerinden koptuğu gece yaşananları odağına alıyor.