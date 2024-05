Bu hafta 9 film vizyona girecek

Aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık" filminin yönetmen koltuğunda "The Maze Runner" filmlerine imza atan Wes Ball oturuyor.

"War for the Planet of the Apes" ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçen yapım, üçlemenin doğrudan devamı olmasa da maymunların hüküm sürdüğü insanların ise gölgede yaşadığı bir evrende geçiyor.

"Çingene Kızı Zeugma"

Romantik komedi filmi "Çingene Kızı Zeugma", müzeye getirilen değerli bir eserin çalınmasıyla yaşananları anlatıyor. Kamil Çetin'in yönettiği filmde, İnan Ulaş Torun, Aysel Nazim ve Altan Erkekli rol alıyor.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"ABD'den Gaziantep'teki Zeugma müzesine getirilen Çingene Kızı mozaiğini herkes heyecanla beklemektedir. Mozaikle ilgili Barbaros ve adamları da müze müdürü Esra ile güvenlik görevlisi Zeki kadar heyecanlıdır. Mozaik bir anda ortadan kaybolunca herkes birbirinden şüphelenmeye başlar. Peki mozaiği kim çalmıştır?"

"Beyaz Eşya"

Hakan Eser'in yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi "Beyaz Eşya", iki buzdolabı yüzünden kendilerini türlü dertler içinde bulan iki ailenin hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Burak Sevinç ve Ferit Aktuğ yer alıyor.

"Görücü"

Türkiye ve Azerbaycan ortak yapımı "Görücü", evlilik vesilesiyle bir araya gelen Türkiyeli ve Azerbaycanlı iki ailenin birbirine söylediği yalanlar sonucu gelişen olayları izleyicinin beğenisine sunuyor.

"MAKKA:Cinn-i Azap"

Mert Uzunmehmet'in yönettiği korku filmi "MAKKA: Cinn-i Azap"ın oyuncu kadrosunda Oğuzhan Mengübeti, Yağmur Körpe, Raziye Tokgöz ve Beray Naz Akyıldız oynuyor.

Film, kara büyü ritüellerinde kullanılan objelere temas eden 12 yaşındaki Leyla'nın yaşadıklarını konu ediyor. İnancının gücünden emin olamayan Leyla, cin çağırma ve kara büyü ritüellerinde kullanılan objeler ile temas ettikten sonra kendisini korkunç olayların içerisinde bulur.

"Gece Avı"

Korku ve gerilim türündeki "Gece Avı" filmi, sakin bir yaşam sürmek isterken geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini işliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Shawnee Smith, Taryn Manning ve Drew Moerlein rol alıyor.

"Kırmızı Pabuçlar"

Jesse Ahern ve Joanne Samuel'in yönettiği "Kırmızı Pabuçlar" filmi, beklenmedik bir olaydan sonra hayatı değişen yetenekli, genç dansçı Sam'in hikayesine odaklanıyor.

Avustralya yapımı filmin oyuncu kadrosunda Juliet Doherty, Lauren Esposito ve Joel Burke yer aldı.

Haftanın animasyon filmleri

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Süper Ajan Bernard: Görev Mars" (Bei Ken xiong 2: Jinpai tegong), yeniden tanınır olmak için gizlice bir göreve katılan ajan Bernard’ın maceralarını işliyor.

Rus yapımı "Süper Köpekler"(The Barkers Pursuit of Adventure) ise bir grup sevimli köpeğin komik ve macera dolu hikayesini konu ediyor.