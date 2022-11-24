Bu hafta 7 film vizyona girecek

"Kendi Yolumda"

Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği "Kendi Yolumda"nın başrollerinde müzisyen Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Tamer Levent ve Ferit Aktuğ yer alıyor. Komedi ve dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide, bir tamirci çırağı olan Ömer Ali ile karşılaşır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışmakta olan genç tamirci, Gökhan'a 'Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?' sorusunu yöneltir. Bu sorudan etkilenen Gökhan, arabanın tamirini beklerken uykuya dalar."