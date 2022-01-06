Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak

Kahraman

Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği dram türündeki "Kahraman", borçları nedeniyle hapse atılan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee, Sarina Farhadi gibi isimler yer alıyor.

94. Akademi Ödülleri'nde de "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde İran'ı temsil edecek olan film, bugüne kadar katıldığı birçok festivalden ödülle döndü.