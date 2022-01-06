Bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak
Türkiye sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 7 film vizyona girecek.
Nalan
Fatih Mutlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "Nalan" filmi, bu hafta komedi türündeki filmler arasında yerini alarak, seyircileri bekliyor.
Açelya Topaloğlu ile Sergen Deveci'nin başrolleri paylaştığı film, yoğun bir ilgiyle takip edilen sabah programlarına, yaşadığı bir kaza sonucu 2 yıl aradan sonra geri dönen Nalan'ın hikayesini anlatıyor.
Kahraman
Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği dram türündeki "Kahraman", borçları nedeniyle hapse atılan bir adamın hikayesini konu ediyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee, Sarina Farhadi gibi isimler yer alıyor.
94. Akademi Ödülleri'nde de "En İyi Uluslararası Film" kategorisinde İran'ı temsil edecek olan film, bugüne kadar katıldığı birçok festivalden ödülle döndü.
Aslan Hürkuş Kayıp Elmas
TRT ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" filminde, usta bir pilot olan büyük babasının mirası, özel bir uçak olan Hürkuş'u aramaya koyulan genç Aslan'ın macerası minik seyircilerin beğenisine sunuluyor.
İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.
Canım Dayım
Otistik bir birey olan Adem ile küçük kız yeğeni Melek'in hikayesini konu edinen "Canım Dayım" filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Fuat Yılmaz'ın üstleniyor.
Yurt içinde ve uluslararası birçok festivalde gösterilen film, konusuyla otizm farkındalığına dikkati çekmeye çalışıyor.