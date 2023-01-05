Bu hafta 6 film vizyona girecek

"Sevda Mecburi İstikamet"

Çağan Irmak'ın yönettiği "Sevda Mecburi İstikamet", ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu beyaz perdeye taşıyacak.

Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci'nin başrollerini paylaştığı filmde ikiliye Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı, Günay Karacaoğlu, Şebnem Sönmez ve Nergis Öztürk eşlik ediyor.

Mirsad Heroviç'in görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri müzisyen Teoman'ın imzasını taşıyor.