1 golle her şey değişti! Milliler için en iyi senaryo gerçekleşti!

Türkiye'nin de yer aldığı G Grubu'nun lideri Hollanda, Memphis Depay'ın attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Maçın son dakikalarında üst üste 2 golle yıkılan Hollanda'nın son maçlar öncesi turnuvayı garantileme hayalleri suya düştü.

3 ülkenin de grup liderliği şansı var

Hollanda'nın 86. dakikada yediği golle Türkiye ve Norveç'in gruptan ilk ilk sırada çıkma şansları doğdu. 2 gün sonra oynanacak grubun son maçlarında, Türkiye'nin Karadağ'ı yenmesi, Hollanda'nın Norveç'e mağlup olması ve Türkiye'nin Norveç'le averaj farkını koruyabileceği bir skorla galip gelmesi halinde Milliler grup lideri olarak Katar bileti alacak.

Mağlubiyet bile yetebilir

Son maçlar öncesinde Hollanda puanını 20'ye çıkarırken Türkiye ve Norveç'in 18'er puanı bulunuyor. Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesi durumunda Türkiye'nin Karadağ'a yenilmesi bile ikincilik için yeterli olabilecek. Genel averajda Norveç'in, +1 önünde bulunan Türkiye, mağlubiyet senaryosu halinde aradaki averaj farkını korumaya çalışacak.

Son maçlar öncesi diğer gruplar

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinin 9. haftası 4 maçla sona ererken Fransa ve Belçika turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, D Grubu'nda karşılaştığı Kazakistan'ı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Fransa'nın gollerini Kylian Mbappe (4), Karim Benzema (2), Adrien Rabiot ve Antoine Griezmann kaydetti.

Grupta 15 puana yükselen lider Fransa, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Finlandiya 11 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Halil Umut Meler'in yönettiği E Grubu maçında Belçika, sahasında Estonya'yı 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin golleri Christian Benteke, Yannick Carrasco ve Thorgan Hazard'dan geldi.

Puanını 19'a çıkaran lider Belçika da Dünya Kupası vizesi alan bir başka ülke oldu. Belçika'nın gruptaki en yakın takipçisi 14 puana sahip Galler.