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Akaryakıta yeni zam!

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha bekleniyor.

Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.

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Benzin ve motorine gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam pompa fiyatlarına yansıdı.

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Benzin ve mazot fiyatları Türkiye’nin çeşitli illerinde bayilere göre farklılık gösterebiliyor.

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Güncel motorin ve benzin pompa fiyatları ise şöyle:

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