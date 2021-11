Bu atın adını söylemek hiç kolay değil... Adıyla spikeri ağlatan at!

Japonya'da üç yaşındaki at, on ikinci kez kulvara çıktı ve birinci gelmek için koştu. Adı Sumomomomomomomomo olan atın adındaki "mo" hecesinin sekiz kez tekrar edilmesi gerekiyordu. Spiker, atın adını her söyledeğinde zor anlar yaşadı.

Atın adı aslında bir tekerleme ve Japonca'da "Erikler de şeftaliler de şeftalidir" anlamına geliyor.

Sumomomomomomomomo 12'nci yarışında ilk birinciliğini kazanarak, spikerlerin kabusu oldu.

Adıyla bir anda şöhrete ulaşan at, sosyal medyada da fenomen haline geldi.

ADIYLA SPİKERİ AĞLATAN AT

Bir paylaşımcı atın adını söylemeyi sonunda başardım, diye yazdı.

Bir başka paylaşımda ise "Adıyla spikerleri ağlatan at sonunda kazandı." yorumu yapıldı.

Atın oyuncakları da üretildi ve internetten satışa sunuldu.