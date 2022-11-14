BTP, Altılı Masa'ya kabul edilmedi, Hüseyin Baş'tan Ronaldo'lu yanıt geldi

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde BTP Genel Merkezi'ne ziyarette bulunmuş ve BTP'yi Altılı Masa'ya davet etmişti.

Ajans Haber günler önce yazdı

Akşener'in, masanın diğer bileşenlerine danışmadan yaptığı bu davet özellikle Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nde büyük bir rahatsızlığa neden olmuş ve Ajans Haber bu rahatsızlığı manşetine taşımıştı.

Akşener'den 6'lı masayı dağıtacak hamle!



🔹İYİ Parti Lideri Akşener'in, Bağımsız Türkiye Partisi'ni (BTP) 6'lı masaya davet etmesi masanın bileşenlerinde büyük rahatsızlık yaratırken Akşener'in hamlesi "emrivaki" olarak değerlendirildi.https://t.co/uRp1g0S7aT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 29, 2022

DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 8. Altılı Masa buluşmasında beklenildiği gibi BTP konusu da gündeme geldi. Özellikle Saadet Partisi'nin sert itirazları sonucu BTP, Altılı Masa'ya kabul edilmedi.

Gerekçe ortaya çıktı

BTP'nin Altılı Masa'ya kabul edilmeme gerekçesi olarak ise, kurumsal bir parti yapısının bulunmaması, Altılı Masa'nın oluşturduğu kurullara katkı sağlayamayacak olması ve masanın kontrolsüz şekilde genişlemesine neden olabileceği endişeleri ön plana çıkıyor.

BTP'ye değil, Akşener'e red

BTP'nin Altılı Masa'ya kabul edilmemesi bu gerekçelerle açıklanmaya çalışılsa da İYİ Parti cephesinde Akşener'in davetinin reddedilmesi olarak yorumlandı. Ortak aday konusunda CHP, BTP konusunda ise Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi ile ters düşen Akşener, henüz masayı devirmesede yaptığı stratejik hamlelerle sallamaya devam ediyor.

Ronaldo'lu paylaşım

Altılı Masa'ya kabul edilmeyen, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan eğlenceli bir paylaşım geldi. Z kuşağına yönelik bir siyasi strateji geliştirmeye çalışan Baş, dünyaca ünlü futbol yıldızı Ronaldo'yu paylaşarak tek başıma devam edeceğim mesajını verdi.

Ajans Haber - Ulaş Kaya