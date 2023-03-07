Brunei Sultanı Ankara'da!

Waddaulah'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Waddaulah'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Waddaulah'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Brunei Sultanı Waddaulah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Waddaulah, merdivenlerde Türkiye ve Brunei bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Waddaulah, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Sultanı Waddaulah​​​​​​​ onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Brunie Neresidir?

Brunei, resmî adıyla Brunei Ülkesi, Barışın Ülkesi veya Bruney Darüsselam Güneydoğu Asya'daki Borneo adasında yer alan sultanlık. Ülkenin tek komşusu Malezya'dır. Başkenti Bandar Seri Begavan'dır. İslami monarşi ile yönetilen ülkenin resmî dili Malayca'dır.

Tekstil ve orman ürünleri petrolden sonra en önemli üretim ürünleridir.

IMF'nin açıkladığı verilere göre Brunei, GSMH bakımından Katar'ın ardından dünya ikincisidir. Ülkede kişi başına düşen milli gelir yıllık 50 bin dolara yakındır. Ancak bunun beraber ülkede gelir adaletsizliği gözle görülür biçimde bulunmakta.

Devlet başkanı Sultan Hassanal Bolkiah liderliğindeki kraliyet ailesinin üyeleri, büyük özel servetlere sahip. Bruneliler gelir vergisi ödemezler.

Brunei tarihçesi

1888'den beri İngiliz himayesinde olan Brunei, 1963'te Malezya olan federasyona katılmak yerine öyle kalmayı seçen tek Malay eyaletiydi. Brunie tam bağımsızlığını 1984''te kazanmıştır.

2014 yılında Brunei, zina için recme ve hırsızlık için uzuv kesme gibi cezalara izin veren katı İslami Şeriat yasasını benimseyen ilk Doğu Asya ülkesi oldu. 2019'da, belirli durumlarda zina ve eşcinsel seks için recm yoluyla ölüm öngören bir yasayı tam olarak uygulamıştır.

Sultan, uluslararası kınamaların ardından, örf ve adet hukuku davalarında yirmi yılı aşkın süredir olduğu gibi, ölüm cezasının infazına ilişkin bir moratoryum uygulanacağını söyledi.

Başkent: Bandar Seri Begawan

Alan: 5.765 km²

Nüfus: 460.300

Dil: Malayca